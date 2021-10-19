Занятия «Школы волонтеров наследия» продолжаются на базе колледжа ПсковГУ

15:05, 19 октября 2021, ПАИ

На базе колледжа Псковского государственного университета продолжает работу «Школа волонтеров наследия» – один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В настоящий момент обучение в двух группах проходят 40 студентов: они знакомятся с историей движения волонтеров в сфере культурного наследия, осваивают умения и навыки по обработке поверхности из камня, дерева и металла. Обучение в Школе проводят эксперты в сфере сохранения наследия и общественные деятели. В частности, 18 октября ребята заслушали лекцию регионального координатора волонтеров культуры Псковской области, к. и. н., доцента кафедры отечественной истории ПсковГУ Екатерины Гончаровой «Объекты культурного наследия. Практика сохранения объектов культурного наследия в волонтерском движении. Основные понятия и принципы реставрации».

50 студентов уже окончили «Школу волонтеров наследия». Пройти программу, которая проводится с 13 сентября по 15 ноября, можно бесплатно. Освоить ее может любой гражданин Российской Федерации, которому исполнилось 18 лет.

Отметим, целями проекта «Школа волонтеров наследия» являются привлечение граждан к участию в волонтерских проектах, а также популяризация волонтерского движения в сфере сохранения культурного наследия.

Основной задачей проекта является вовлечение активных граждан в волонтерскую деятельность по сохранению памятников истории и культуры, а также обучение волонтеров теоретическим и практическим профессиональным навыкам в сфере сохранения культурного наследия.

Организатором «Школы волонтеров наследия» является Министерство культуры РФ, «РОСКУЛЬТПРОЕКТ». Реализует проект «Школа волонтеров наследия» Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю «Школы волонтеров наследия» в Псковской области – Гончаровой Екатерине Викторовне, телефон: +79113501080; e-mail: centrtrud@pskgu.ru; или к менеджеру проекта – Марии Павловой, телефон: +79113629166.