Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Занятия «Школы волонтеров наследия» продолжаются на базе колледжа ПсковГУ

На базе колледжа Псковского государственного университета продолжает работу «Школа волонтеров наследия» – один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В настоящий момент обучение в двух группах проходят 40 студентов: они знакомятся с историей движения волонтеров в сфере культурного наследия, осваивают умения и навыки по обработке поверхности из камня, дерева и металла. Обучение в Школе проводят эксперты в сфере сохранения наследия и общественные деятели. В частности, 18 октября ребята заслушали лекцию регионального координатора волонтеров культуры Псковской области, к. и. н., доцента кафедры отечественной истории ПсковГУ Екатерины Гончаровой «Объекты культурного наследия. Практика сохранения объектов культурного наследия в волонтерском движении. Основные понятия и принципы реставрации».

50 студентов уже окончили «Школу волонтеров наследия». Пройти программу, которая проводится с 13 сентября по 15 ноября, можно бесплатно. Освоить ее может любой гражданин Российской Федерации, которому исполнилось 18 лет.

Отметим, целями проекта «Школа волонтеров наследия» являются привлечение граждан к участию в волонтерских проектах, а также популяризация волонтерского движения в сфере сохранения культурного наследия.

Основной задачей проекта является вовлечение активных граждан в волонтерскую деятельность по сохранению памятников истории и культуры, а также обучение волонтеров теоретическим и практическим профессиональным навыкам в сфере сохранения культурного наследия.

Организатором «Школы волонтеров наследия» является Министерство культуры РФ, «РОСКУЛЬТПРОЕКТ». Реализует проект «Школа волонтеров наследия» Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю «Школы волонтеров наследия» в Псковской области – Гончаровой Екатерине Викторовне, телефон: +79113501080; e-mail: centrtrud@pskgu.ru; или к менеджеру проекта – Марии Павловой, телефон: +79113629166.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

19 октября 2021

Когда выпадет первый снег в Псковской области
19 октября 2021

В Пскове после ремонта состоялась приёмка площади Победы
19 октября 2021

Число беременных с ковидом увеличилось в России в два раза

19 октября 2021

Фоторепортаж: Как ремонтируют Псковский технический лицей
19 октября 2021

Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России
19 октября 2021

Занятия «Школы волонтеров наследия» продолжаются на базе колледжа ПсковГУ
19 октября 2021

Тонну белорусской говядины не пропустили через границу в Невельском районе

19 октября 2021

Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...