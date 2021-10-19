Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России

15:07, 19 октября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировано 1 015 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 33 740 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 23 426 человек.

Всего на 19 октября в России выявлено 8 060 752 случая заражения коронавирусом, 7 040 481 пациент выздоровел, 225 325 человек умерло.