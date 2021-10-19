Число беременных с ковидом увеличилось в России в два раза

15:30, 19 октября 2021, ПАИ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 19 октября заявил, что число беременных пациенток с тяжелым течением коронавирусной инфекции на данный период времени увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом, пишет ТАСС.

Также Мурашко добавил, что на сегодня главной задачей стоит вакцинация от ковида беременных женщин для профилактики заболевания и снижения ущерба здоровью самой матери и ребенка.

19 октября Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Всего за пандемию в стране скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей.



