Более 68 млрд рублей выделит правительство на выплаты работающим с COVID-19 медработникам

15:21, 19 октября 2021, ПАИ

Правительство выделит более 68 млрд рублей на специальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом. Распоряжение в рамках поручения президента подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Выплаты смогут получить врачи, средний и младший медперсонал, фельдшеры, а также водители машин скорой помощи, контактирующие с больными COVID-19. Средства на эти цели предусмотрены в резервном фонде правительства.

Компенсации будут выплачены медработникам до конца 2021 года. Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения проследить, чтобы в каждом регионе эти средства поступали своевременно и в полном объёме.

Также подписано распоряжение о выделении 482,9 млн рублей на выплаты для медиков, работающих в учреждениях МЧС, Минобороны, Росгвардии и ряда других ведомств.

Новые транши из резервного фонда позволят в полном объёме профинансировать важные меры поддержки.