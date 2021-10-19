ФК «Псков» вышел в финал Кубка МРО «Северо-Запад»

15:31, 19 октября 2021, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» вышел в финал Кубка МРО «Северо-Запад». Полуфинал должен был состояться 19 октября в Пскове, но команда «Химик» из города Коряжма (Архангельская область) не явилась на матч. Об этом пишет Telegram-канал «Псковоблспорт».

Встреча должна была состояться на стадионе «Локомотив» при пустых трибунах. Псковичам достаточно было не проиграть, а вот коряжемский «Химик» устроила бы только победа.

Таким образом, ФК «Псков» выходит в финал турнира с первого места. Теперь псковским футболистам предстоит встретиться с командой «Карелия» из Петрозаводска.