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Культура

«Открой рот»: в Пскове пройдет отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух на русском языке

30 октября в 16:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Профсоюзная, 2) пройдет отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух «Открой Рот» сезона 2021–2022. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Открой рот» — это чемпионат по чтению вслух на русском языке, который в 2021 году отметил свое 10-летие. Это не традиционный конкурс чтецов, а самый настоящий спорт. Участники чемпионата читают вслух на время отрывки из книг, а жюри оценивают технику и артистизм. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций, чемпионы конференций выходят в Суперфинал Чемпионата, который пройдет на Красной площади в Москве.

Для участия в отборочном туре нужно зарегистрироваться на сайте www.biblioring.ru/join или связаться с координатором отборочного тура по телефону +79113695031. Возрастное ограничение для участников чемпионата 18+. Участие в чемпионате бесплатное, все участники отборочного тура должны иметь при себе сертификат о прохождении вакцинации или документ, подтверждающий перенесенное заболевание COVID-19.

Пандемия коронавируса не стала большой помехой для энтузиастов чтения и любителей литературы. В прошлом сезоне соревнования чемпионата по чтению вслух «Открой Рот» проходили в смешанном формате — как офлайн, так и онлайн. Интернет подарил чемпионату мировой статус и возможность сотням русскоязычных людей по всему миру принять участие в проекте. Официальным партнером нового сезона стал стриминговый сервис аудиокниг — STORYTEL.

«Открой рот» — чемпионат по чтению вслух на русском языке, который проходит в России с 2011 года. В сезоне 2021–2022 региональные отборочные туры планируется провести более чем в 200 городах России и 20 зарубежных странах. С 2018 года победителя чемпионата определяют на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Организатор «Открой рот» — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Организатором отборочного тура чемпионата в городе Пскове выступает молодежная организация «Вечевой Орден».

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