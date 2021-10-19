Мужчину осудили за хранение пороха в Псковской области

16:10, 19 октября 2021, ПАИ

Островский городской суд приговорил мужчину к 5 месяцам условного срока за хранение пороха. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в июле 2021 года подсудимый приобрел 385 граммов дымного пороха, который он хранил у себя в доме до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 222.1 УК РФ и назначил срок с учетом смягчающих обстоятельств.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.



