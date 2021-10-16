Депутат гордумы Григорий Стороненков рассказал о планах по развитию Овсища

16:18, 19 октября 2021, ПАИ

Этот выпуск ПАИ-live посвящен одному из активно развивающихся в данное время микрорайонов Пскова – Овсищу. Ведущая проекта Лариса Малкова пообщалась с депутатом Псковской городской Думы Григорием Стороненковым о планах по развитию, народных инициативах и счастливых стечениях обстоятельств.

Проект «все включено»

– С какими идеями, задумками, пожеланиями вы вступаете в новый депутатский год? Год очень непростой для депутатского корпуса, выборный, а в следующем, 2022 году планируются выборы в Псковскую городскую Думу.

– Год начался хорошо. И вообще, когда все запланировано – развивается по плану. У нас принят пятилетний план развития округа, и мы идем пошагово: каждый год стоят задачи, и каждый год их выполняем, к концу депутатского срока все поставленные задачи должны быть выполнены. Задачи не только закреплены в плане, они еще прописаны в таком документе, как проект планировки района, в рамках которого мы и развиваемся.

– Мы сейчас находимся рядом с новым детским садом «Маленькая страна». Прекрасный детский сад, который очень долго ждали все. Округ развивается. 19 октября произойдет значимое событие – публичные слушания по изменениям планировки микрорайона Овсище.

– Действительно, данный детский сад был построен в рамках планировки, а этот пустырь, который тут же рядом, – это будущее место под пристройку к школе. Так как проект планировки – это цельный документ и на долгую перспективу закладывает гармоничное развитие микрорайона, чтобы уравновесить баланс между потребностью в детских, дошкольных местах, был построен этот детский садик, а впоследствии, чтобы уравновесить баланс потребности в школьных местах, будет построена пристройка-школа.

Школа рассчитана на тысячу мест, а учащихся уже в этом году с учетом района, который строится, – 930, и мы уже подходим к той границе, где либо надо вводить вторую смену, либо делать пристройку к школе.

– Давайте вернемся к изменениям планировки микрорайона: что там местные жители задумали? Или это вы все задумали?

– Нет. Этот документ был принят в 2014 году, он активно обсуждался: только в предыдущий документ было внесено порядка 70 предложений жителей. Наши парки, прогулочные зоны – все это идеи жителей.

С 2014 года прошло уже семь лет, и некоторые нормативные документы поменялись, проект планировки уже перестал отвечать их требованиям. Потребовалось разработать изменения в данный проект планировки. Они касались и нормы парковочных мест, и границ участков для будущих многоквартирных домов, их согласовали с существующими участками: земля разграничена, и, соответственно, будущие дома нужно было вписывать в эти участки. Так что тут внесены изменения и по количеству парковочных мест, и по высотности – много-много деталей.

Мы спросили у жителей, что бы они еще хотели видеть, и вы знаете, очень много предложений пришло. Если обобщить, что спрашивают, в большей части это выделение места под будущую поликлинику. И я согласен с жителями, потому что район удаленный…

– До третьей поликлиники далеко добираться.

– Да, размещение поликлиники было бы кстати.

– Поликлиника – а еще что?

– Некоторые места для занятий спортом будут чуть-чуть меняться. За «Альфой», «Бетой» и «Гаммой» запланировано крытое спортивное сооружение и открытые спортивные сооружения, то есть это будет спортивная зона округа. Вот такие небольшие изменения будем вносить в этой части.

– Как-то озвучивалась просьба сделать пришкольный стадион.

– Да. Пять лет переписываемся, но пока изменений нет. Есть обещания, намерение, но школьный стадион очень актуален, потому что то, что мы сейчас имеем, – это уже морально устаревший спортивный объект. Мало того, застраивается район, уровень застройки близлежащих домов выше – фактически стадион получается в низине и в межсезонье частично затапливается. Так что хотелось бы комплексно сделать и водоотведение, и реконструкцию стадиона. Продолжаем переписку, продолжаем пытаться достучаться, чтоб нас услышали.

Столбы преткновения

– В микрорайоне две главные дорожные артерии: улицы Алехина и Техническая. Маленькие улочки, и я не представляю, как здесь может проехать транспорт.

– Согласно проекту планировки района количество жителей с семи тысяч должно увеличиться до 12, это фактически маленький районный центр. И конечно, имея такие узкие улочки, мы развиваться не сможем. И поэтому в проекте планировки заложены четырехполосная улица Алехина и двухполосная улица Техническая.

Сейчас идет разработка проектной документации, теоретически документация должна была быть сдана уже в конце 2020 года, но с энергетиками никак не могут согласовать вынос сетей, второй год. Как только будет согласован проект, тогда можно будет говорить об этапе реконструкции улиц Алехина и Технической.

А улица будет интересная, со светофорами, с тротуарами, с велосипедными дорожками, тут все должно быть современно, красиво и хорошо, и обеспечит транспортную развязку на долгие годы.

– Когда же примерно все это начнется?

– Теоретически проект должны были сдать в 2020 году, а в 2021-м можно было бы говорить о финансировании начала строительства. Но так как до сих пор вопрос с энергетиками не урегулирован, это очень сложно сказать. Я надеюсь, что новая администрация подтолкнет решение данного вопроса, потому что он архиважный для нашего района. Вы видите, один дом сдается, там еще два дома строятся, то есть район развивается согласно данному проекту, и инфраструктура должна развиваться так же.

Народный сквер

– Сквер Соколинка, или, как называют его, сквер на Технической, тоже был заложен в этот проект планировки, развития территории микрорайона?

– Совершенно верно. Дело в том, что этот участок был выделен когда-то давно под строительство дома. Когда мы верстали проект планировки, жители предложили: давайте выделим его под зеленую зону – парк, сквер или что-то такое. И мы выделили, хотя в то время я не понимал, откуда мы возьмем финансирование на реализацию данного замысла. И тут как нельзя кстати запустили программу «Городская среда. Общественные территории». И фактически этот сквер можно назвать в полном смысле народным – от замысла, от участия в конкурсе, в рейтинговом голосовании, где мы буквально вырвали победу, и до этапа проектирования, потому что само проектирование началось с эскиза, который делал житель нашего же микрорайона Ивченко Олег Павлович.

– Рейтинговое голосование я помню: там были целые баталии между микрорайонами. Но у вас активные жители, победили.

– Слава богу, все получилось, сквер сделан, и теперь это излюбленное место жителей. Я своих знакомых встречаю – вечерами сидят на лавочках и читают книжки.

– Григорий Иванович, у вас, помимо этого сквера, есть прекрасная локация, где плавают утки.

– Да, Чертов ручей. Он пересекает весь район, и в проекте планировки задумана зеленая зона вдоль всего Чертова ручья с прогулочными дорожками, со скамейками, так что я думаю, если и этот проект удастся реализовать, это будет очень красивое место.

– А есть мысли, как его реализовать? Опять будет рейтинговое голосование, будете участвовать?

– Мы будем участвовать во всех голосованиях и стремиться к победе, главное, чтобы голосование было открытое и прозрачное. Вы знаете, что мы выиграли этот сквер, потом на следующий год был выделен на рейтинговое голосование парк Гагарина – мы его тоже выиграли, сейчас идет его благоустройство, к началу августа объект должен быть сдан. Так что это второй парк, который мы выиграли.

– А вы еще планировали, по-моему, пляж в Овсище?

– Да. Третий объект – это благоустройство пляжа. Мы боролись, старались, причем очень старались, но, к сожалению…

– Победу у вас вырвали.

– Да.

– Ваш коллега вырвал победу.

– Осталось много вопросов по этому объекту. Мы будем их задавать и дальше.

– Хорошо, когда в каждом микрорайоне развиваются общественные территории. Я понимаю, что вы – за свой микрорайон, другой депутат – за свой, жители других микрорайонов – за свой...

– Открытая конкуренция должна быть, да. Будем работать. Вы знаете, если есть цель, то способы достижения найдутся. Будем искать эти способы. Ведь когда было определено место для благоустройства, мы не знали, откуда взять деньги и из каких источников это делать.

– А тут раз – и программа, пожалуйста.

– Кто ищет, тот всегда найдет. Так что будем искать.

Ударная пятилетка

– Удивительно, что удалось сохранить зеленые насаждения во время большой стройки в микрорайоне. Вот, пожалуйста, победитель рейтингового голосования – парк имени Гагарина. Когда работы начнутся?

– Работы в этом парке должны начаться в ближайшее время, в этом году подрядчик должен сделать всю электрику, подвести под столбы электрические кабели, а до 31 июля 2022 года должна закончиться работа по благоустройству этого парка.

Что здесь будет? Дорожки, освещение, новая детская площадка, мини-спортивная площадка многофункциональная, воркаут-зона и скамеечки, зона отдыха. Вот это все, что в парке задумано и будет реализовано. Причем сам проект планировки разрабатывался с непременным условием, чтобы сохранить зеленую зону по максимуму, жители активно принимали участие в разработке этой планировки, в согласовании площадок – в общем, во всем от и до, чтобы жители понимали, что это для них делается, ради них все затеяно и они будут пользоваться этим. И так как они принимали участие, есть большая доля вероятности, что это будет ими и охраняемо, и сохраняемо, и оценено.

– Парки – хорошо, благоустройство общественных территорий – хорошо, но люди хотят и хорошие дворы. Сколько в этом году удалось отремонтировать дворовых территорий и междворовых проездов?

– Это больная тема, и хорошо, что в 2017 году был запущен проект «Городская среда. Дворовые территории». Мы активно в 2017 году приняли в нем участие, жители заявились, и 18 дворов были заявлены в данную программу. В этом году в первый раз будет сделано восемь дворов. Уже на сегодняшний день сделано четыре двора и еще четыре двора будет сделано: на Леона Поземского, 44, 60, 62, 64, 66…

– Все наизусть.

– Вся левая сторона, если ехать из города, Леона Поземского будет благоустроена. Причем там не только делалось благоустройство, но и менялись коммуникации, чтобы потом не потребовалось вскрытие, замена чего-то. Уже сделан двор на Алехина, 12, очень хорошо сделан, жителям все понравилось. Сейчас определился подрядчик еще с четырьмя дворами: это Алехина, 2, Ижорского Батальона, 6 и Леона Поземского, 62 и 66.

– Это в этом году, да?

– Да, в этом году.

– Успеют до конца года?

– Четыре двора, да. Итого восемь дворов должно быть сделано. Сегодня будет встреча с подрядчиком и жильцами дома № 2 на Алехина, чтобы еще раз согласовать границы благоустройства: проект делался четыре года тому назад, и многое, в том числе и видение, меняется, поэтому надо скорректировать возможные нюансы, которые потом могут возникнуть, чтобы все окончательно согласовать и начать работать.

– Если будут замечания к проекту в ходе ремонта, подрядчик будет учитывать их вместе с вами, да?

– Да. Мы для этого и делаем встречу, чтобы уже минимизировать впоследствии недовольство. Так что потихонечку работаем, развиваем округ, хотим, чтобы он развивался и каждый год были изменения, чтоб в конце концов мы на пятый год могли сказать: наш план развития округа выполнен.

– Пятилетка?

– Пятилетка выполнена, да.

– Выполнена в срок.

– Да. Потихонечку работаем.