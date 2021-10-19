В Пскове после ремонта состоялась приёмка площади Победы

15:51, 19 октября 2021, ПАИ

Площадь Победы в Пскове отремонтирована по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». 19 октября состоялась приемка объекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Дорожники разобрали бортовой камень и покрытие проезжей части и тротуаров. Затем уложили два новых слоя асфальтобетонного покрытия с геосеткой между ними. Площадь покрытия составила более 7 тыс. кв. м. Также заменили люки колодцев и плиты перекрытий, установили новый бортовой камень, заасфальтировали тротуары, нанесли разметку термопластиком. На стыке зеленой зоны и бортового камня устроили технический проход из тротуарной плитки. Газоны засеяли многолетними травами. Старое пешеходное ограждение демонтировали.

Работы произвела подрядная организация ООО «Дорремстрой» по контракту с Управлением городского хозяйства администрации города Пскова. Финансирование осуществлялось из федерального и областного бюджетов. Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года, бортовой камень – 2 года, термопластик – 1 год.

Отметим, что работы должны были завершиться до 31 августа, однако сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинулись по вине подрядной организации. В связи с этим к подрядчику будут применены штрафные санкции.



Площадь Победы в Пскове – важный социальный объект. Здесь расположены монумент в честь присвоения Пскову звания «Город воинской славы» и Городской культурный центр. Через площадь пролегает путь к медицинским учреждениям, расположенным на улице Кузнецкой: взрослой и детской поликлиникам.

Всего в этом году в Пскове благодаря нацпроекту приводят в нормативное состояние 12 объектов. Уже введены в эксплуатацию улицы Чудская, Бастионная, Трохина, Алтаева, Октябрьский проспект, Октябрьская площадь, площадь Ленина и площадь Победы. В ближайшее время состоится приемка улицы Инженерной. Продолжается реконструкция улицы Кузбасской Дивизии, ремонтные работы на улице Коммунальной и Рижском проспекте. В скором времени начнется капитальный ремонт второй очереди улицы Яна Фабрициуса. На этих объектах работы будут завершены в 2022-2023 годах.