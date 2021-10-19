Когда выпадет первый снег в Псковской области

15:54, 19 октября 2021, ПАИ

Когда выпадет первый снег в Псковской области, рассказала Псковскому агентству информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Ощутимые осадки в виде снега будут на последней пятидневке октября, уже с большой вероятностью», - отметила она.

Тала Нещадимова добавила, что в ближайшие дни ожидается повышение температуры. 20-21 октября столбики термометров могут подниматься до +10 градусов. Будет малооблачно, прогнозируются осадки, преимущественно, в виде дождя. К концу недели погода снова станет октябрьской — ночью будет от -3 до +2, днем — от +1 до +6, пройдут дожди.