За избиение клиента псковский автомеханик предстанет перед судом

16:41, 19 октября 2021, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет сотрудник автосервиса, избивший клиента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В июне этого года мужчина обратился в автосервис, чтобы отремонтировать автомобиль. Спустя несколько дней он приехал в мастерскую, чтобы проверить ход ремонта, там у него возник конфликт с сотрудником из-за стоимости работ и сроков. При этом, как отмечает ведомство, договор граждане не заключали. В ходе конфликта сотрудник автосервиса вылил на псковича ведро воды, а потом ударил им несколько раз по голове.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Уголовное дело направлено в мировой суд Пскова для рассмотрения.