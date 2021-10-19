Спектакли в Псковском областном театре кукол отменили

16:42, 19 октября 2021, ПАИ

С 19 по 31 октября все спектакли в Псковском областном театре кукол отменили в связи с болезнью технического специалиста, отвечающего за сопровождение спектаклей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Ранее приобретенные билеты псковичи могут сдать в кассу Псковской областной филармонии, расположенной на Некрасова, 24, или онлайн, позвонив по телефону техподдержки Орбилет 8-800-600-47-44.