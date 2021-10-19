Андрей Царёв поделился планами по развитию Центра лечебной педагогики в Пскове

16:43, 19 октября 2021, ПАИ

Псковский центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения одним из первых стал вести работу по включению в активную жизнь социума людей с инвалидностью или ментальными особенностями. Об успехах и проблемах этой деятельности рассказал газете «АиФ-Псков» директор учреждения, заслуженный учитель России Андрей Царев.

В частности, он поделился планами по расширению школьного отделения, уже созданы классы для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития на базе 47-й средней школы. Стоит вопрос о строительстве новой школы в 2024 году.

Также Андрей Царев осветил нюансы работы по сопровождаемому проживанию, рассказал, чем занимаются Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В. П. Шмитца и зачем Центру лечебной педагогики 10 гектаров городского леса.

Сейчас специалисты учреждения активно принимают участие в разработке методических материалов, чтобы помощь, которую оказывают детям в Псковской области, стала бы доступной для распространения в других регионах. «Планируем развивать сопровождаемое проживание в партнерстве с комитетом соцзащиты Псковской области, с родительской организацией, чтобы больше людей, которые хотели бы оставаться жить в обществе, могли получить эту возможность», - добавил Андрей Царев. Также требуется больше мест для занятости людей с тяжелой формой инвалидности.

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