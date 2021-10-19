Более 50 мастеров соберет международный фестиваль кузнечного искусства в Пскове

16:49, 19 октября 2021, ПАИ

Летом 2022 года в Пскове планируется провести международный фестиваль кузнечного искусства, в нем примут участие свыше 50 мастеров из разных стран. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты – Псков» заявил автор проекта — кузнец из США Джерард Кое.

По его словам, фестиваль пройдет на территории Псковского кремля. «Мы хотим создать такое пространство, куда каждый пскович и гость города сможет прийти и сам поработать с металлом, с деревом, со стеклом. Изготовить какие-то изделия из этих материалов. Такая практика знакомства с предметами искусства существует в аргентинских музеях. Посетители не только узнают историю экспонатов, но им могут показать, как они были изготовлены», - сказал он.

Участниками мероприятия станут 50 волонтеров из Аргентины, Испании, США, Канады, Англии. Кроме того, как отметил американский кузнец, в фестивале примет участие также и директор Национального музея Аргентины.

«Также мы пригласили кузнецов из Пскова, Ярославля, Москвы и других российских городов – 12-14 человек. Два года назад ради этого события я начал учить русский язык. Поэтому со своей группой волонтеров я буду говорить на английском, на испанском и на русском языках», - добавил Джерард Кое.

Он подчеркнул, что участники фестиваля планируют сделать подарок Пскову: «Мастера хотят сделать скульптуру для города из бронзы и железа. В течение года те кузнецы, которые будут участвовать в фестивале, сделают фрагменты этой скульптуры, а в Пскове соединят эти частицы и сделают скульптуру».