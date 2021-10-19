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Общество

В Псковской области завершена уборка зерновых и масличных культур

В Псковской области завершена уборка зерновых и масличных культур, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время сельхозтоваропроизводителями региона намолочено зерна в бункерном весе свыше 150 тыс. тонн при урожайности более 32 ц/га, рапса — более 26 тыс. тонн при урожайности около 20 ц/га.

По производству зерна и рапса Псковская область сохраняет второй результат по Северо-Западному федеральному округу.

В тройке лучших хозяйств области по производству зерна и рапса в 2021 году отмечены ООО «Тригорское» (Пушкиногорский район), ООО «ПсковАгроИнвест» (Псковский район) и ООО «Идаванг» (Островский район).

Сельхозтоваропроизводители области под урожай 2022 года посеяли порядка 34 тыс. га озимых зерновых культур, что больше показателей 2020 года за аналогичный период.

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