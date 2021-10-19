Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Северо-Запада оплатили образовательные услуги через Сбербанк на сумму 26 млрд рублей

За девять месяцев 2021 года жители Северо-Западного федерального округа оплатили образовательные услуги через Сбербанк на сумму 26 млрд рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по объему платежей стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (15 млрд рублей), Вологодская (около 2 млрд рублей) и Архангельская (свыше 1,5 млрд рублей) области.

Всё больше клиентов банка предпочитают оплачивать услуги за обучение дистанционно – в личном кабинете приложения СберБанк Онлайн или через его мобильную версию. По итогам трех кварталов 2021 года количество транзакций выросло в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года, а объем платежей показал рост почти в 40%.

«Учиться новому можно в любом возрасте и с любым уровнем подготовки. Тем более что доступность обучающих курсов довольно высока, и часть из них совершенно бесплатны. Сбер, например, регулярно организует открытые образовательные проекты для разных возрастных категорий. Это уроки цифры и финансовой грамотности, обучение на Школьной цифровой платформе и курсы Корпоративного университета Сбера. А совсем скоро состоится международная онлайн-конференция AI Journey 2021, посвященная возможностям искусственного интеллекта. Приглашаем всех принять в ней участие и открыть для себя профессии будущего», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Международная онлайн-конференция AI Journey 2021 состоится 10–12 ноября, она является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. Для просмотра AI Journey 2021 необходимо пройти регистрацию на сайте конференции.

Участников ждут увлекательные выступления признанных мировых экспертов, которые обсудят вопросы бизнеса и развития искусственного интеллекта (ИИ), роль новых технологий в области ESG и устойчивого развития, влияние ИИ на общественную жизнь в целом и отдельные отрасли экономики. Запланирована специальная секция по проблемам этики и последним разработкам в области ИИ.

Программа третьего дня конференции специально адаптирована для школьной аудитории, чтобы в простом и доступном формате рассказать, что такое искусственный интеллект, какие есть области его применения и перспективы развития.

В прошлом году в конференции AI Journey приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады посмотрели в общей сложности более 30 миллионов раз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

19 октября 2021

Новогодний отдых в Сочи и в Крыму станет на 15 % дороже
19 октября 2021

520 псковичей получили штрафы за отсутствие маски в общественных местах
19 октября 2021

До -5 градусов похолодает в Псковской области предстоящей ночью

19 октября 2021

Хотите как в Латвии, или Почему псковичи должны радоваться введению QR-кодов
19 октября 2021

Кузнецы со всего мира по частям создадут скульптуру для Пскова
19 октября 2021

Спектакли в Псковском областном театре кукол отменили
19 октября 2021

Мужчину осудили за хранение пороха в Псковской области

19 октября 2021

Когда выпадет первый снег в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...