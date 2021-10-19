Жители Северо-Запада оплатили образовательные услуги через Сбербанк на сумму 26 млрд рублей

17:30, 19 октября 2021, ПАИ

За девять месяцев 2021 года жители Северо-Западного федерального округа оплатили образовательные услуги через Сбербанк на сумму 26 млрд рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по объему платежей стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (15 млрд рублей), Вологодская (около 2 млрд рублей) и Архангельская (свыше 1,5 млрд рублей) области.

Всё больше клиентов банка предпочитают оплачивать услуги за обучение дистанционно – в личном кабинете приложения СберБанк Онлайн или через его мобильную версию. По итогам трех кварталов 2021 года количество транзакций выросло в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года, а объем платежей показал рост почти в 40%.

«Учиться новому можно в любом возрасте и с любым уровнем подготовки. Тем более что доступность обучающих курсов довольно высока, и часть из них совершенно бесплатны. Сбер, например, регулярно организует открытые образовательные проекты для разных возрастных категорий. Это уроки цифры и финансовой грамотности, обучение на Школьной цифровой платформе и курсы Корпоративного университета Сбера. А совсем скоро состоится международная онлайн-конференция AI Journey 2021, посвященная возможностям искусственного интеллекта. Приглашаем всех принять в ней участие и открыть для себя профессии будущего», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Международная онлайн-конференция AI Journey 2021 состоится 10–12 ноября, она является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. Для просмотра AI Journey 2021 необходимо пройти регистрацию на сайте конференции .

Участников ждут увлекательные выступления признанных мировых экспертов, которые обсудят вопросы бизнеса и развития искусственного интеллекта (ИИ), роль новых технологий в области ESG и устойчивого развития, влияние ИИ на общественную жизнь в целом и отдельные отрасли экономики. Запланирована специальная секция по проблемам этики и последним разработкам в области ИИ.

Программа третьего дня конференции специально адаптирована для школьной аудитории, чтобы в простом и доступном формате рассказать, что такое искусственный интеллект, какие есть области его применения и перспективы развития.

В прошлом году в конференции AI Journey приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады посмотрели в общей сложности более 30 миллионов раз.