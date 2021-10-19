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Новый тариф-конструктор «Твоё решение» запускает билайн

Новый тариф-конструктор «Твоё решение» запускает билайн, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Подключившись к новому тарифу, абоненты билайна смогут выбрать объемы пакетов минут и гигабайтов с учетом собственного потребления, а также активировать дополнительные опции, позволяющие еще больше настроить «Твоё решение» под свои индивидуальные потребности.

Новый тариф дает выбор из различных по объему пакетов минут и ГБ, безлимитные мессенджеры, включенные в абонентскую плату по тарифу, а также возможность дополнительно подключить пакеты SMS, безлимитные звонки внутри сети билайна и безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы (в том числе отдельно на каждый сервис).

Кроме того, всем абонентам тарифа «Твоё решение» доступен сервис билайн ТВ с не менее 20 популярными ТВ-каналами, а также голливудскими и российскими премьерами фильмов в партнерской подписке — все они доступны для просмотра на смартфонах, планшетах, компьютерах или умных телевизорах. К концу первого месяца пользования новым тарифом для каждого абонента, подключившего «Твоё решение», будет сформировано персональное предложение конфигурации тарифа, основанное на его текущих потребностях в услугах связи.

«Твое решение» от билайна — это новый персональный подход к нашим клиентам. Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать для них самые лучшие и полезные условия. С новым тарифом билайн становится на твою сторону», - рассказала исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна Светлана Кирсанова.

Новый тариф-конструктор билайна дает полную прозрачность списаний и исключает какое-либо «навязывание» услуг. Богатый выбор дополнительных опций делает «Твоё решение» одним из самых кастомизируемых тарифных предложений на рынке. Важно понимать, что абонент, подключивший тариф «Твоё решение», может в любое время изменить пакет минут и ГБ в пределах доступных комбинаций, а также выбрать и поменять набор дополнительных опций. Это повлечет за собой изменение размера абонентской платы и запустит новый расчетный период.

Объем включенных услуг, условия их предоставления, размер абонентской платы будут зависеть от региона подключения. Все подробности о действующей линейке тарифных планов и их условиях абонент может получить на сайте beeline.ru.

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