Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Стругах Красных подрядчик вновь затягивает сроки ремонта школы

С просьбой собрать очередную планёрку на площадке ремонтируемой Стругокрасненской школы обратился к руководству управления капитального строительства региона председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Причиной общей встречи на объекте послужило отставание строительной организации от плана-графика по двум муниципальным контрактам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Представитель подрядчика присутствовать на планёрке не смог, поэтому факты нарушения сроков руководство школы и представители управления капитального строительства, осуществляющего надзор, фиксировали без аргументации второй стороны. По первому контракту, работы по которому должны были завершиться в августе, до сих пор не покрашена часть фасада, не установлены отливы, не доделано крыльцо и часть пола, не вывезен мусор.

«По этому контракту подрядчику начисляются штрафные санкции. Пени копятся», - констатировал инженер строительного контроля УКС Иван Бурский, курирующий ремонт и строительство объектов в Стругокрасненском районе.

Новый контракт, предполагающий ремонт нескольких кабинетов, двух небольших рекреаций и лестницы до 16 ноября, также осуществляется с задержкой, несмотря на то что школа нашла возможность изолировать часть здания и допустить проведение ремонта во время занятий.  Кроме того, по некоторым видам работ у руководства школы и у надзорной организации есть нарекания к качеству выполненного ремонта и выбору материалов. По словам представителей управления капстроительства, подрядчик уже согласился с необходимостью переложить ламинат в части помещений.

Директор школы Марина Павлова сообщила Александру Котову, что накануне ожидаемой общей планёрки количество рабочих на объекте заметно увеличилось – подобные изменения руководство школы наблюдало и летом. В школу привезли недостающие материалы, в выходные, наконец, приехали сантехники, утеплившие стояки системы отопления.

«Очередное нарушение сроков выполнения контракта вынуждает нас жёстко реагировать на ситуацию. У подрядчика было достаточно времени и летом на первый контракт, и осенью на второй. При необходимом количестве рабочих и адекватном участии в процессе руководителя всё можно было выполнить даже досрочно. Это теперь нужно ловить погоду, ждать каникулы. Причина – исключительно в отношении к делу», - отметил Александр Котов.

Следующую планёрку на объекте 21 октября проведёт глава района Александр Волков. По заверениям подрядчика, к этому дню отставание по основным видам работ будет устранено.

Напомним, на строительной площадке Стругокрасненской школы Александр Котов впервые побывал 5 августа во время рабочей поездки в округ. Тревожная ситуация накануне начала нового учебного года потребовала срочного сбора на объекте представителей заказчика, подрядчика и управления капитального строительства. В течение месяца такие планёрки проходили 1-2 раза в неделю. Общими усилиями основные внутренние работы к 1 сентября удалось завершить – это позволило организовать учебный процесс в одну смену. Однако полностью выполнить контракт подрядчик так и не смог.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

19 октября 2021

Новогодний отдых в Сочи и в Крыму станет на 15 % дороже
19 октября 2021

520 псковичей получили штрафы за отсутствие маски в общественных местах
19 октября 2021

До -5 градусов похолодает в Псковской области предстоящей ночью

19 октября 2021

Хотите как в Латвии, или Почему псковичи должны радоваться введению QR-кодов
19 октября 2021

Кузнецы со всего мира по частям создадут скульптуру для Пскова
19 октября 2021

Спектакли в Псковском областном театре кукол отменили
19 октября 2021

Мужчину осудили за хранение пороха в Псковской области

19 октября 2021

Когда выпадет первый снег в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...