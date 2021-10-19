Открытая лекция о Достоевском, некрасовский видеофлешмоб и проекты по русскому языку и культуре: в ПсковГУ пройдет IX Форум «Наследники»

17:57, 19 октября 2021, ПАИ

IX Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники» пройдет 20–23 октября в смешанном формате. Чему в этом году посвящен форум, как пройдет открытие и какие интересные проекты заявлены участниками - об этом мы поговорили с доктором филологических наук Аидой Разумовской.

– Аида Геннадьевна, чему в этом году посвящен форум «Наследники»?

– Форум «Наследники» традиционно посвящен проблемам русского языка, истории и культуры России. В прошлом году тематика мероприятий была связана с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. В этом году форум пройдет в девятый раз, календарно он связан с несколькими значимыми датами. Во-первых, это 210-я годовщина со дня открытия Царскосельского лицея, которая отмечается 19 октября. Во-вторых, это юбилеи Федора Михайловича Достоевского и Николая Александровича Некрасова. Мы про эти даты помним, и у нас будут мероприятия на эту тему – например видеофлешмоб. Об условиях проведения мы подробно расскажем на открытии.

Главный вектор форума – это русская культура, русский язык, их сохранение. Мы стараемся нацеливать молодых людей на то, чтобы они занимались социокультурной деятельностью, направленной на просвещение ровесников в этих вопросах. Кроме того, для нас важно установление межкультурных и межъязыковых контактов, поэтому к участию в форуме всегда привлекаются зарубежные участники.

– Сколько проектов, стран и участников объединяет форум?

– В этом году заявлено около 30 проектов от 85 участников в возрасте от 14 до 25 лет. Это учителя и школьники из разных городов Латвии, а также студенты Латвийского университета. Мы ждем также онлайн-участников из Эстонии и Беларуси. Традиционно форум принимает студентов из ПсковГУ и Псковского областного колледжа искусств.

– Чем программа этого года отличается от программы прошлых лет и есть ли что-то новое?

– За 9 лет проведения форума сложилась определенная традиция. Мы всегда устраиваем очень яркую и красочную церемонию открытия. Со сцены звучат гимн нашего форума, бардовские песни, студенческая песня «Старый словарь», слова которой сочинили студенты, а музыку написал преподаватель ПсковГУ Вадим Андреев. Своим творчеством делится с гостями и университетский ансамбль «Плескава», и преподавательский коллектив «3D-формат».

На открытии мы обязательно рассказываем о лучших проектах прошлого года и проводим просветительскую лекцию для всех желающих. Уже второй год мы будем это делать в режиме ВКС. В прошлом году выступал Валентин Курбатов, мы обязательно вспомним его на церемонии открытия. В этом году лекцию, посвященную Федору Достоевскому, прочтет доктор филологических наук, профессор Людмила Капитанова.

Форум всегда предполагает проведение разнообразных мастер-классов по русскому языку и литературе. Мы стараемся раскрыть какие-то интересные темы, то, что не изучается в школе или университете на занятиях, возбудить интерес к предметам. В этом году мастер-классы будут посвящены диалогу современной поэзии с классической, а также культуре речи.

Нетрадиционны и сами проекты. Конкурсная программа - это главное событие во всем форуме. Каждый год ребята удивляют нас своими проектами, тем, какие темы они берут, как они их представляют. Готовя проекты, они очень увлекаются темой, высказывают интересные мысли относительно нашей культуры и языка. Отрадно, что есть такая креативность, такое творческое отношение к предмету, есть любовь к языку и осознание того, что его надо беречь. Одна из задач форума – почувствовать себя действительно наследниками русской культуры и стараться сохранить ее на языке, который сегодняшней молодежи ближе.

– Каким проблемам ребята посвящают свои проекты?

– Круг вопросов, которые волнуют наших участников, очень широк. Одна из тем, которые затрагиваются в проектах, - это проблема чтения в среде школьников и студентов. Проекты могут быть связанными с изучением читательских предпочтений. Или студенты могут создавать рекламные видеоролики о современных или классических книгах, тем самым побуждая к прочтению того или иного произведения.

Второй тип проектов – создание разного рода экспериментальных бумажных и электронных словарей. Например, один из проектов был придуман для рокеров. Он содержал тексты и речевые обороты, которые могут использоваться музыкантами для создания высокой рок-поэзии. Был также опыт словаря, посвященного глаголам движения, а также неформальной молодежной лексике.

Ряд исследовательских проектов посвящён аспектам языка и литературы. В этом году, например, будет проект, в котором рассматривается функция чаепития у Толстого и Достоевского. Это совершенно новая и неожиданная тема. Девочки сопоставляют, какую роль играет чаепитие в русской литературе, как по-разному оно изображается у двух писателей и как это выявляет особенности их картины мира.

Очень большое место занимает краеведческая тема. Тут могут быть и экскурсии по Пскову, и видеоролики по достопримечательностям. В качестве примера приведу проект «В этом доме жил…» о разных домах в Пскове с точки зрения их связи с известными историческими личностями.

Еще один тип проектов - это собственная рефлексия по поводу тем, связанных с культурой. Например, студенты направления «Дизайн» создают иллюстрации к книгам, обложки к изданиям.

Другой интересный блок проблематики - русско-балтийские культурные связи. В этом году к участию заявлены темы: «Николай Рерих: мост между Латвией и Россией» и «Влияние лирики Игоря Северянина на латышского поэта». За прошедшие годы мы знакомились с постановками Пушкинских сказок, участники готовили тематические литературно-музыкальные вечера, связанные с традиционной народной культурой.

Проекты, озвученные на девятом Форуме «Наследники», мы по традиции выложим на портал Открытого института русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина.

– Кто войдет в состав жюри?

– Традиционно в состав жюри входят преподаватели ПсковГУ - Валентина Охотникова, Илона Мотеюнайте, Вадим Андреев, Зинаида Митченко, Елена Мельникова, а также Аида Разумовская.

– Сколько всего победителей будет выявлено?

– Заявлено три призовых места, но все зависит от проектов, их может быть и больше. Победители получат подарочные сертификаты магазина «Книжица».

– Где можно будет посмотреть трансляцию?

– Трансляция первого дня форума состоится 20 октября в 12:30 в группе ВК ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры», в группе ВК «ПсковГУ», а также на канале ПсковГУ в YouTube.

Добавим, что мероприятия форума проводятся в рамках проекта «Преодолевая границы…» при поддержке Фонда президентских грантов совместно с Ассоциацией гуманитарной культуры. С программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Материал подготовлен пресс-службой Псковского государственного университета.