Великолукский драматический театр выезжал на гастроли в Череповец

18:51, 19 октября 2021, ПАИ

В Череповце завершились гастроли Великолукского драматического театра в рамках всероссийской программы Минкульта РФ «Большие гастроли». Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».



С 15 по 17 октября драмтеатр представил публике четыре спектакля: «Преступление. Сонечка», «Птица феникс возвращается домой», «История о потерянном сердце», «Коварство и любовь». Как рассказали на предшествующей спектаклям пресс-конференции, билеты были раскуплены уже давно. А спектакли Великолукского театра вызвали у зрителей большой интерес.