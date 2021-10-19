Великолукский драматический театр выезжал на гастроли в Череповец
В Череповце завершились гастроли Великолукского драматического театра в рамках всероссийской программы Минкульта РФ «Большие гастроли». Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
С 15 по 17 октября драмтеатр представил публике четыре спектакля: «Преступление. Сонечка», «Птица феникс возвращается домой», «История о потерянном сердце», «Коварство и любовь». Как рассказали на предшествующей спектаклям пресс-конференции, билеты были раскуплены уже давно. А спектакли Великолукского театра вызвали у зрителей большой интерес.
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