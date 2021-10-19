Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Великолукский драматический театр выезжал на гастроли в Череповец

Великолукский драмтеатр гастролировал в Череповце. Фото Великолукская правда. Новости.

В Череповце завершились гастроли Великолукского драматического театра в рамках всероссийской программы Минкульта РФ «Большие гастроли». Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

С 15 по 17 октября драмтеатр представил публике четыре спектакля: «Преступление. Сонечка», «Птица феникс возвращается домой», «История о потерянном сердце», «Коварство и любовь». Как рассказали на предшествующей спектаклям пресс-конференции, билеты были раскуплены уже давно. А спектакли Великолукского театра вызвали у зрителей большой интерес.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

19 октября 2021

Великолукский драматический театр выезжал на гастроли в Череповец
19 октября 2021

Открытая лекция о Достоевском, некрасовский видеофлешмоб и проекты по русскому языку и культуре: в ПсковГУ пройдет IX Форум «Наследники»
19 октября 2021

Спектакли в Псковском областном театре кукол отменили
19 октября 2021

Фоторепортаж: Как ремонтируют Псковский технический лицей
19 октября 2021

Вторая лекция Анны Виленской состоится в Псковской филармонии 23 октября
18 октября 2021

Фоторепортаж: «НХЛ» в Пскове
18 октября 2021

Более десяти коллективов выступили на международном фольклорном фестивале «Золотые родники» в Пскове

17 октября 2021

«Игра в кальмара» принесла Netflix прибыль $900 млн

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...