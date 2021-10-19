Подросток пострадал в результате наезда в Пскове

20:21, 19 октября 2021, ПАИ

Сегодня вечером в Пскове водитель автомобиля FORD Focus, по предварительным данным, совершил наезд на 17-летнего молодого человека на перекрестке Сиреневого бульвара и проспекта Энтузиастов.

Как сообщает корреспондент ПАИ, бригада скорой помощи оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему. Решается вопрос о госпитализации.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ДПС.

Обстоятельна произошедшего выясняются.