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Происшествия

Подросток пострадал в результате наезда в Пскове

Молодого человека могут госпитализировать. Фото ПАИ

Сегодня вечером в Пскове водитель  автомобиля FORD Focus, по предварительным данным, совершил наезд на 17-летнего молодого человека на перекрестке Сиреневого бульвара и проспекта Энтузиастов.

Как сообщает корреспондент ПАИ, бригада скорой помощи оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему. Решается вопрос о госпитализации.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ДПС.

Обстоятельна произошедшего выясняются.

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