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Эпидемиологическая обстановка в Псковской области стала предметом обсуждения на заседании у главы региона

Чтобы пункты вакцинации не простаивали в их график внесут изиенения. Фото пресс-службы администрации Псковской области

В Администрации Псковской области обсудили сложившуюся обстановку с ростом заболеваемости коронавирусом. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вице-губернатор Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко искали способы противодействия распространению пандемии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В первую очередь глава региона попросил доложить о темпах вакцинации от COVID-19. Вера Емельянова отметила, что темпы растут, среднесуточный показатель превысил 900 человек. Но при этом, по словам вице-губернатора, не сохраняется ритмичность – уровень вакцинации на выходных снижается.

Среди муниципалитетов, которые успешно справляются с вакцинацией от COVID-19, Вера Емельянова назвала Псковский и Себежский районы. Низкая динамика иммунизации населения в Невельском, Усвятском, Пыталовском и Красногородском районах. Для дальнейшей активизации прививочной кампании в регионе созданы все условия: работают стационарные и передвижные пункты вакцинации, препараты имеются в необходимом количестве, поставки отслеживаются в ручном режиме.

Марина Гаращенко предложила скорректировать работу пунктов вакцинации в крупных торговых и досуговых центрах в зависимости от интенсивности работы. В частности, в Ледовом дворце Пскова планируется сократить время работы из-за низкой загруженности в вечерние часы. Освободившиеся бригады можно будет направить в те пункты вакцинации, где поток желающих больше. Глава региона поддержал инициативу и отметил, что о новых часах работы прививочных пунктов необходимо оповестить граждан. 

В продолжение темы Михаил Ведерников обсудил со специалистами организацию оказания медицинской помощи больным COVID-19. Марина Гаращенко отметила, что занятость коечного фонда 78%. При этом, как подчеркнула руководитель Комитета, большая доля пациентов с тяжелым течением болезни требуют интенсивной терапии с кислородной поддержкой и после выздоровления от COVID-19. Для восстановления таких граждан требуется от 1-го до 3-х месяцев. Но в ситуации подъема заболеваемости на счету каждая койка, обеспеченная доступом к кислороду. Под реанимацию уже задействованы 74 места.

Глава региона поручил предварительно проработать вопрос развертывания коек интенсивной терапии для пациентов после выздоровления от COVID-19 на базе Псковской городской больницы. Михаил Ведерников подчеркнул, что такой сценарий необходимо применять только в крайнем случае, потому что в настоящий момент медучреждение в областной столице имеет высокую загруженность по оказанию плановой помощи гражданам.

Необходимость обратить внимание на оказание амбулаторной помощи, чтобы каждая заявка не оставалась без отработки была также отмечена в ходе заседания. Марина Гаращенко доложила, что нагрузка на врачей крайне высокая, но для оперативной отработки вызовов прикладываются максимальные усилия. Руководитель Комитета добавила, что регион сделал заявки в медицинские вузы на направление ординаторов для помощи медикам региона. В настоящее время в Пскове уже работают 5 молодых специалистов.

В завершение глава региона поручил проработать вопрос усиления контроля над соблюдением противовирусных регламентов на транспорте, в том числе железнодорожном. Это связано с подъемом заболеваемости в других регионах. Михаил Ведерников подчеркнул, что анализ складывающейся эпидобстановки будет проводиться в ежедневном режиме, изменения в уровне заболеваемости будут влиять на следующие шаги по корректировке ограничительных мер.

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