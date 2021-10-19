Железнодорожный переезд в Плюссе будет временно закрыт

21:00, 19 октября 2021, ПАИ

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В связи с ремонтными работами железнодорожный переезд в Плюссе будет временно закрыт. Об этом сообщили корреспонденты газеты «Плюсский край».



В связи с планируемым проведением капитального ремонта первого главного пути перегона Лямцево-Плюсса на станции Плюсса сообщаем, что [❗] с 24 по 29 октября 2021 года [❗] будет производится полное закрытие железнодорожного переезда посёлка Плюсса для проследования автотранспорта и ограниченное движение (односторонний пропуск) автотранспорта в следующие даты и время:

с 23:00 24.10.2021 до 05:00 25.10.2021 – закрытие переезда

24.10.2021 до 25.10.2021 – закрытие переезда с 05:00 25.10.2021 до 23:00 25.10.2021 – ограниченное движение

25.10.2021 до 25.10.2021 – ограниченное движение с 23:00 25.10.2021 до 05:00 26.10.2021 – закрытие переезда

25.10.2021 до 26.10.2021 – закрытие переезда с 05:00 26.10.2021 до 23:00 26.10.2021 – ограниченное движение

26.10.2021 до 26.10.2021 – ограниченное движение с 23:00 26.10.2021 до 05:00 27.10.2021 – закрытие переезда

26.10.2021 до 27.10.2021 – закрытие переезда с 05:00 27.10.2021 до 23:00 27.10.2021 – ограниченное движение

27.10.2021 до 27.10.2021 – ограниченное движение с 23:00 27.10.2021 до 05:00 28.10.2021 – закрытие переезда

27.10.2021 до 28.10.2021 – закрытие переезда с 05:00 28.10.2021 до 23:00 28.10.2021 – ограниченное движение

28.10.2021 до 28.10.2021 – ограниченное движение с 23:00 28.10.2021 до 05:00 29.10.2021 – закрытие переезда



В случае необходимости пропуска транспорта экстренных служб временный настил будет уложен в течение 10-15 минут.