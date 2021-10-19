Алёна Водонаева покупает своему коту квартиру в Москве

21:30, 19 октября 2021, ПАИ

Бывшая участница проекта «Дом-2» и телеведущая Алёна Водонаева сообщила в своём Instagram о намерении купить в Москве квартиру для своего кота Эскобара.

Дело в том, что у мамы Алёны Водонаевой аллергия на его шерсть. Несколько раз даже случался отёк Квинке, когда приходилось вызывать скорую помощь. А теперь симптомы аллергии появились и у сына телеведущей Богдана: ребёнок кашляет и чихает, попадая в квартиру. Теперь он временно проживает с отцом.

«Я решила купить Эскобару квартиру в Хамовниках. Рядом с салоном, так как я бываю там каждый день. Когда Богдан будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план. Я все хорошо обдумала и начинаю процесс (оформления ипотеки – прим ПАИ). Налоги я плачу исправно. Недвижимость есть. Поэтому сейчас дело только за выбором банка и их условиями.



У Алёны Водонаевой уже есть квартира в Москве и две квартиры в Геленджике, одна из которых была куплена для матери.

«Здравствуй, ипотека! Вчера уже посмотрела квартиру, которая мне понравилась. Котик оценит», – написала бывшая участница шоу «Дом-2».