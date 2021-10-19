Юный житель Бежаницкого района стал лауреатом фестиваля конкурса в Санкт-Петербурге

21:43, 19 октября 2021, ПАИ

Дмитрий Тыщенко – учащийся кружка «Поэтическая строка» (руководитель Акунец Н.Н.), МБУ ДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества», принял участие в международном фестивале-конкурсе «Талант и признание» в г. Санкт- Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Бежаницкого района.

Жюри высоко оценило его выступление, вручив диплом лауреата 1 степени.