FIFA собирается проводить Чемпионаты мира каждые два года
FIFA намерена проводить Чемпионат мира каждые два года, начиная с 2026 года. Об этом пишет сегодня издание sports.ru.
Футбольная организация уже уведомила все входящие в нее национальные ассоциации. Реформу предлагают ввести в рамках нового календаря для сборных.
Согласно проекту, число дней, на которое клубы будут отправлять своих футболистов в сборные, сократится с 50 до 30 в год.
Квалификационный раунд международных турниров будет ограничен максимум семью матчами, что, таким образом, позволит проводить его в два окна – в октябре и в марте.
FIFA подчеркивает, что данные реформы позволят сократить нагрузки на футболистов.
Общее число матчей сборных, выступающих под эгидой УЕФА, за 4-летний период снизится с 44 до 43, а южноамериканских команд – с 38 до 34.
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
Российская киберспортивная команда Team spirit выиграла чемпионат мира по игре Dota 2