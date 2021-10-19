FIFA собирается проводить Чемпионаты мира каждые два года

22:32, 19 октября 2021, ПАИ

FIFA намерена проводить Чемпионат мира каждые два года, начиная с 2026 года. Об этом пишет сегодня издание sports.ru.

Футбольная организация уже уведомила все входящие в нее национальные ассоциации. Реформу предлагают ввести в рамках нового календаря для сборных.

Согласно проекту, число дней, на которое клубы будут отправлять своих футболистов в сборные, сократится с 50 до 30 в год.

Квалификационный раунд международных турниров будет ограничен максимум семью матчами, что, таким образом, позволит проводить его в два окна – в октябре и в марте.

FIFA подчеркивает, что данные реформы позволят сократить нагрузки на футболистов.

Общее число матчей сборных, выступающих под эгидой УЕФА, за 4-летний период снизится с 44 до 43, а южноамериканских команд – с 38 до 34.