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Общество

Печоры не приняли в собственность игровой комплекс в сквере между улицами Проценко и Свободы

Депутаты так же обсудили улучшение уличного освещения. Фото Печорская правда

В повестке дня 11 (очередной) сессии Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва значилось три вопроса, сообщает газета «Печорская правда».

Народные избранники внесли изменения в бюджет поселения. А также приняли в собственность городского поселения парковку около дома № 3 на улице Псковской в районном центре. Решения по этим двум вопросам приняты единогласно.

Ещё один вопрос – о принятии в собственность города игрового комплекса в сквере между улицами Проценко и Свободы – вызвал обсуждение. В итоге объект народные избранники не приняли в собственность поселения. Причина такого решения – состояние игрового комплекса. Он, по мнению большинства депутатов, требует устранения недостатков, выявленных комиссией в апреле 2021 года.

Также обсудили вопрос освещения улиц в городе Печоры. В скором времени по данному вопросу возможны изменения в лучшую сторону.

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