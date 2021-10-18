Аварийные работы на проезжей части улицы Максима Горького в Пскове завершены
Горводоканал завершил основные аварийные работы на проезжей части улицы Максима Горького в месте утреннего прорыва трубы на водоводе. Ограничения движения транспорта сняты, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на Администрацию города Пскова.
С 20 октября городские автобусы будут курсировать по улице Максима Горького в штатном режиме.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
08 октября 2021
Авария коммуникаций на Рижском проспекте затрудняет работу котельной на улице Народной в Пскове