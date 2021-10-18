Аварийные работы на проезжей части улицы Максима Горького в Пскове завершены

23:01, 19 октября 2021, ПАИ

Горводоканал завершил основные аварийные работы на проезжей части улицы Максима Горького в месте утреннего прорыва трубы на водоводе. Ограничения движения транспорта сняты, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на Администрацию города Пскова.

С 20 октября городские автобусы будут курсировать по улице Максима Горького в штатном режиме.