Патриарх Кирилл: Чтобы предотвратить «колумбайны», нужно больше преподавать основы религии

23:27, 19 октября 2021, ПАИ

Глава русской православной церкви патриарх Кирилл знает о действенном методе борьбы со стрельбой в учебных заведениях, пишет Daily Storm. Он заявил, что детям необходимо больше преподавать религию. Патриарх назвал такой подход своеобразной страховкой от трагедий. Глава РПЦ напомнил, что подростки, совершающие нападения, мнят себя богами, не понимая при этом, что Бог – это любовь и равенство.

Господин Гундяев отметил, что причины как американского «колумбайна», так и трагедий в Керчи, Казани и Перми лежат в псевдорелигиозной сфере. По мнению патриарха, подростки неправильно трактуют Божий закон, не понимают, что такое настоящая духовность.