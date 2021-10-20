Сергий Зимний наступил по народному календарю

07:00, 20 октября 2021, ПАИ

20 октября отмечается память двух святых, которые носили имя Сергий. Об этом сообщает calend.ru.

Преподобный Сергий Печерский жил в XIII веке. Он стал известен подвигом полного отречения от собственной воли и совершенным послушанием настоятелю. За это Сергий получил прозвище Послушливый.

Сергий Нуромский, или Вологодский, живший в XIV-XV веках, был греком по происхождению и на Руси стал учеником Сергия Радонежского. С благословения своего настоятеля Сергий Нуромский ушел на север, на реку Нурму, чтобы предаться там уединению. Там он пережил бесовские соблазны и нападения разбойников, от которых ему помогла спастись молитва. Через какое-то время вокруг Сергия начали собираться паломники — так появилась Нуромская обитель.

Спустя много лет после своей кончины преподобный Сергий Нуромский явился благочестивому человеку Никифору и велел расчистить свою могилу. Никифор принял это за обыкновенный сон и в наказание лишился способности двигаться. Излечение он получил только у гроба святого. Когда могила Сергия была приведена в порядок, возле неё начали происходить исцеления.

«Сергей зиму начинает», — говорили в народе. В этот день могли ударить морозы. Если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящую зиму ждали не раньше чем на Матрену — «Сергей инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает».