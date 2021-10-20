Более 185 тысяч жителей Псковской области получили защиту от коронавируса

07:21, 20 октября 2021, ПАИ

194 387 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19, 185 278 полностью завершили вакцинацию. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За сутки первую прививку сделали 829 человек, вторую — 634. За весь период 8062 жителя региона прошли ревакцинацию.

Использовано 77,8% поступившей в область вакцины.

Глава региона подчеркнул, что ежесуточно в стране от коронавируса умирает порядка 1000 человек. По его словам, без массовой вакцинации вирус не одолеть и не избавиться от ограничений.