Более 185 тысяч жителей Псковской области получили защиту от коронавируса
194 387 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19, 185 278 полностью завершили вакцинацию. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
За сутки первую прививку сделали 829 человек, вторую — 634. За весь период 8062 жителя региона прошли ревакцинацию.
Использовано 77,8% поступившей в область вакцины.
Глава региона подчеркнул, что ежесуточно в стране от коронавируса умирает порядка 1000 человек. По его словам, без массовой вакцинации вирус не одолеть и не избавиться от ограничений.
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