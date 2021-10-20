Спрос на участковых терапевтов увеличился в России

08:25, 20 октября 2021, ПАИ

В России за последние два года спрос на участковых терапевтов вырос почти в 3 раза, работодатели готовы платить до 300 000 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе hh.ru.

Эксперты выяснили, что уровень конкуренции среди участковых терапевтов достаточно низкий – на одну вакансию приходится около 1 резюме, при норме в 5–6.

На регионы СЗФО приходится 8% вакансий терапевтов от общего объема по стране. Больше всего кроме работодателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области заинтересованы в терапевтах компании из Архангельской, Новгородской и Псковской областей. Около 4% вакансий на Северо-Западе можно найти в Калининградской и Мурманской областях, еще 3% – в Карелии.

Руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова отметила, что соискателям предлагается график работы на весь день и полная занятость. При этом в 15% случаев терапевты могут работать посменно. Компании предъявляют невысокие требования к стажу работы будущих специалистов: лишь в 2% вакансий кандидаты обязаны иметь опыт работы по профессии от 3 до 6 лет и более, в 89% работодатели готовы рассматривать студентов медицинских вузов, недавно получивших образование. «Вероятно, готовность принимать на работу начинающих специалистов и недавних выпускников связана в том числе с тем, что работодатели испытывают серьезный спрос на медицинских работников, а активность соискателей остается достаточно низкой», – пояснила Мария Бузунова.

В среднем участковым терапевтам предлагают зарплату в размере 50 000 рублей, что на 1 000 больше, чем годом ранее в это же время. На Северо-Западе терапевты могут заработать больше: 65 000 рублей (на 63% больше, чем в 2020 году). Сами соискатели-терапевты в среднем запрашивают зарплату от 60 000 до 70 000. При этом на данный момент кандидаты могут найти вакансии с зарплатой от 130 000 рублей.

Так, врач-терапевт участковый в Москве, Нижнем Новгороде, Карелии и Новосибирске может получать от 100 000 рублей до вычета налогов, в Уфе – до 150 000 руб., в Ленинградской области – до 140 000 руб., в Мурманске – от 130 000 руб., в Якутии – от 300 000 руб., в Архангельске – до 120 000 руб, в Санкт-Петербурге – до 150 000 руб. Заведующему амбулаторией/участковому врачу-терапевту в Пскове обещают 70 000 рублей на руки.