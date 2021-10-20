Актер Сергей Безруков заболел коронавирусом
Актер Сергей Безруков сообщил в своем Instagram-аккаунте, что у него диагностировали COVID-19.
«Ну… вот и я приболел, ковид. Сказались перегрузки. Видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать», — сообщил актер под фотографией с книгой.
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