Тёплая и ветреная погода ожидается в Псковской области 20 октября
20 октября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем пройдет дождь, будет дуть ветер южных направлений, умеренный, местами сильный порывистый. Температура днем +7...+12 градусов.
В Пскове воздух прогреется до +9...+11 градусов. В Великих Луках - до +7...+9 градусов.
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20 октября 2021
Стационар Новосокольнической межрайонной больницы перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом