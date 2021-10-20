Тёплая и ветреная погода ожидается в Псковской области 20 октября

09:29, 20 октября 2021, ПАИ

20 октября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем пройдет дождь, будет дуть ветер южных направлений, умеренный, местами сильный порывистый. Температура днем +7...+12 градусов.

В Пскове воздух прогреется до +9...+11 градусов. В Великих Луках - до +7...+9 градусов.