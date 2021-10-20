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Общество

Больницы Псковской области получат оборудование на полмиллиарда рублей

На закупку специализированной аппаратуры и медицинских изделий для медицинских учреждений Псковской области будет выделено почти полмиллиарда рублей, распоряжение уже подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Оборудование будет направлено более чем в 20 медицинских учреждений, что существенно повысит доступность качественной медпомощи в регионе. Работа ведется по поручению президента России.

На выделенные средства будет закуплена сложная аппаратура, цифровые рентгенографы, системы ультразвуковой визуализации, реанимационные комплексы для новорожденных. Также будут куплены тренажеры для восстановления пациентов, эндоскопы, дезинфицирующие машины. Кроме того, будут закуплены готовые рабочие места для врачей-оториноларингологов и офтальмологов.

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