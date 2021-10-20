Великолукская прокуратура потребовала заблокировать сайт с запрещенной информацией
Прокуратура Великих Лук направили в суд заявление о блокировке сайтов, содержащих запрещенную информацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.
Прокуратура выявила в интернете информацию, запрещенную на территории России. Так, посетителям предлагались способы бездоговорного потребления электрической энергии.
В Великолукский городской суд направили исковое заявление о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной к распространению на территории страны для всех операторов связи.
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