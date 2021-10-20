Стационар Новосокольнической межрайонной больницы перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом

10:02, 20 октября 2021, ПАИ

С 11 октября стационар Новосокольнической межрайонной больницы на 70 коек перепрофилирован для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, сообщает районная газета «Новосокольнический край».

Оказание специализированной стационарной и неотложной медицинской помощи по профилям «хирургия», «травматология», «акушерство и гинекология» будет проводиться в стационаре Великолукской межрайонной больницы. При возникновении неотложных состояний в нерабочие часы поликлиники, выходные и праздничные дни пациентам необходимо будет обращаться в скорую помощь, пост Новосокольнический ГБУЗ «ПССМП».

Помощь по профилям «педиатрия» и «терапия» будут оказывать в стационаре филиала «Пустошкинский» ГБУЗ «Новосокольническая МБ». Оказание амбулаторной помощи будет проводиться в обычном режиме в поликлинике Новосокольнической межрайонной больницы.

Кабинет доврачебного приема пациентов с повышенной температурой и признаками острого респираторного заболевания (изолятор) переведен на 6-дневный режим работы, прием пациентов будет осуществляться дополнительно по субботам с 8:00 до 13:00.