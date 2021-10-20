Детская и спортивная площадки появятся у дома №75 на Рижском проспекте до 30 ноября

10:25, 20 октября 2021, ПАИ

Новые детскую и спортивную площадки установят во дворе дома №75 на Рижском проспекте в Пскове в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы планируется закончить до 30 ноября.

Площадка будет поделена на три зоны. На ней будут зоны для дошкольников, детей старшего возраста и для занятий спортом. Для малышей установят качели, горки, карусель-велотренажер и песочницу. Для детей старшего возраста предусмотрены большой игровой комплекс и качели. Позаниматься спортом псковичи смогут на эллиптическом тренажере, комплексе турников, рукоходе «змейка» и на брусьях. Кроме того, во дворе будут установлены скамейки и урны.

Подрядчик собирается обезопасить территорию и уложить травмобезопасное резиновое покрытие и резиновый бордюр. Все деревянные элементы оборудования будут отполированы, а углы закруглены. Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».