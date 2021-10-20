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Руководителя псковского дайв-клуба выдвинули на «Народное признание»

Руководитель дайв-клуба «КАЛИПСО» Роман Спицын выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Призвание». Заявку прислали Валерия Соловьева и члены клуба.

Роман Спицын продвигает подводное плавание в Пскове. По словам членов клуба, из семи дней в неделе пять он точно под водой – либо учит студентов, либо помогает людям вернуть ценную вещь, которую те по случайности утопили. В зимний период он спасает провалившиеся под лед машины, в летний – возвращает людям телефоны, лодочные моторы и даже украшения. Каждый год он проводит День очистки водоемов и убирает весь мусор с того или иного озера, на котором любят отдыхать псковичи. В этом году к летнему сезону он подготовил озеро Зеркальное. «Спросите любого, кто знает Романа, – все скажут, что он немножко герой, а дайвинг и подводный поиск это его призвание!» - отмечается в заявке.

На данный момент Роман Спицын является высококвалифицированным инструктором. В системе Национальной Дайв Лиги (NDL) он дорос до курс-директора, а его дайв-клуб считается премиальным и имеет 5 звезд. Также он постоянно повышает свою квалификацию – прошел обучение и получил допуск к обучению технических дайверов, сейчас осваивает пещерный дайвинг.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание» продлится до 6 декабря. Отправлять их следует по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 11 номинациях, среди которых «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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