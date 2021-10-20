Каким будет ноябрь в России, рассказали в Гидрометцентре

11:24, 20 октября 2021, ПАИ

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Ноябрь в России будет очень неоднородным по температуре. Об этом сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Новгородской, Псковской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Архангельской областях и Карелии температура окажется в пределах климатической нормы. В пределах нормы будет погода и в Москве. Температура ночью ожидается до -6...-1 градуса. Днем столбики термометров в среднем будут показывать +1...+4 градуса. При похолоданиях ночью температура в столичном регионе может понижаться до -15 градусов, а днем не превышать -5...-10 градусов. В связи с потеплением климата установление снежного покрова ожидается в начале декабря.

В европейской части страны холоднее обычного прогнозируется на крайнем западе - это Калининградская область. По ночам там будут заморозки до -6 градусов, а днем средняя температура будет колебаться в районе 0.

Данный прогноз является предварительным. Уточненный будет в конце октября.