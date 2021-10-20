Видео об альбоме княгини Голицыной с выставки в Пушкинских Горах подготовил заповедник

11:38, 20 октября 2021, ПАИ

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» размещён видеоролик, в деталях представляющий центральный экспонат выставки «Музыкальный салон пушкинской поры», работающей сейчас в Пушкинских Горах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Этот экспонат — рукописный альбом княгини Голицыной с автографами посещавших её великосветский салон знаменитостей. Уникальный альбом из фондов Российского национального музея музыки содержит более 60 записей: это заметки на память, стихотворные строки и фрагменты музыкальных произведений, сделанные выдающимися представителями российского и зарубежного искусства. Среди них Иван Крылов, Василий Жуковский, Пётр Вяземский, Адам Мицкевич, Александр Дюваль, Теофиль Готье, Оноре де Бальзак, Джоаккино Россини, Джакомо Мейербер, Ференц Лист, Полина Виардо и многие-многие другие. Есть в альбоме и автограф Александра Пушкина.

«Пролистать» альбом княгини Голицыной можно здесь.

Выставка «Музыкальный салон пушкинской поры» развёрнута в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). В богатейшую экспозицию, подготовленную по материалам из собраний московского Музея музыки и Пушкинского заповедника, включены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, редкие нотные издания и авторские рукописи музыкальных произведений, мебель и интерьерные вещи, характерные для светских салонов пушкинского времени, музыкальные инструменты, созданные в конце XVIII — начале XIX столетия в России, Германии, Франции, и др.