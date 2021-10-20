Псковичам объяснили причину срыва рейсов автобусов №1

11:39, 20 октября 2021, ПАИ

Срывы автобусных рейсов по маршруту № 1 в Пскове обусловлены отсутствием необходимого количества водителей и кондукторов для обслуживания большей части маршрутов городского общественного транспорта. Об этом 19 октября сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, отвечая на вопрос псковички на сайте губернатора региона Михаила Ведерникова.

Он отметил, что отмена рейса носила разовый характер, и обратил внимание на то, что в дни отсутствия автобуса на сайте «Псковпассажиравтотранса» было скорректировано расписание.

«В настоящее время в связи с уменьшением количества рейсов на садоводческие товарищества маршрут № 1 «Снятная Гора – Вокзал» обслуживается полным составом автобусов. Рейсы на 07:47 от остановки «Мясокомбинат» выполняются в соответствии с установленным расписанием», – отметил Стармолотов.