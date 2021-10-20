Форсайт-сессия с НКО и представителем комитета по спорту прошла в Пскове

12:07, 20 октября 2021, ПАИ

19 октября состоялась форсайт-сессия с некоммерческими организациями Псковской области и представителем комитета по спорту Псковской области, сообщили в Псковской региональной общественной организации Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Итогом встречи стали разработанные предложения в виде планируемых проектов в сфере спорта в Псковской области. Представители некоммерческого сектора проработали идеи, риски и возможности на ближайший, средний и долгосрочный период реализации.

Модератором сессии выступил председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев.

Форсайт-сессии проходят в рамках проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря методике данных встреч у представителей НКО и стейкхолдеров со стороны власти есть возможность выстроить более понимающие отношения и совместными усилиями разработать план развития конкретных направлений.

Следующая встреча состоится 25 октября 2021 года в 14:00 с представителем комитета по образованию Псковской области. Регистрация обязательна по ссылке.