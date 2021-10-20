Псковские тепловые сети рассказали об удивительном ремонте в Крестах

12:16, 20 октября 2021, ПАИ

В Псковских теплосетях рассказали об удивительном ремонте в районе Кресты в Пскове, подчеркнув, что даже приехавшие на объект старожилы предприятия не смогли вспомнить подобных ситуаций.

«Началось всё как всегда, с повышения подпитки на котельной р-на Кресты. Дальше алгоритм действий понятен: поиск, раскопка, остановка, ремонт, запуск, вроде всё как обычно, но на одном из этапов возник стопор, а именно на моменте раскопки. Когда наши коллеги раскопали место предполагаемой утечки, то были крайне удивлены», - рассказали работники предприятия.

Как оказалось, полипропиленовая труба, пролегающая у дома №102, по какой-то причине помещена в изоляцию и запенена, чего обычно не делают, так как подобный материал не подвергается коррозии. Кроме того, диаметр трубы также был очень нетипичным.

«Данная трасса служит наглядным примером того, что нам зачастую передают на баланс и с чем нам потом жить и работать», - рассказали в теплосетях и отметили, что велика вероятность, что данная трасса снова даст течь.