Старт-стоп-терапия: медики-преподаватели ПсковГУ рассказали, чем опасно самолечение

12:41, 20 октября 2021, ПАИ

Медики-преподаватели ПсковГУ провели просветительскую встречу для пожилых псковичей, обучающихся в Университете третьего возраста. Мероприятие прошло в Псковской областной библиотеке 19 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В программе встречи была заявлена лекция заведующего кафедрой клинической медицины ПсковГУ Натальи Ивановой на тему «Актуальные вопросы безопасности лекарственных средств», мастер-класс представителя Псковского регионального отделения волонтеров-медиков Марка Прокофьева, а также выступление начальника ГБУЗ Псковской области «Псковский госпиталь для ветеранов войн» Сергея Белявского о факторах риска развития инсульта.

В преддверии мероприятия заместитель руководителя Университета третьего возраста г. Пскова София Ахметова рассказала, что желающих посетить мероприятие было очень много, но очно принять в нем участие смогли только те, у кого есть QR-код: таковы требования санитарных служб. Тем не менее познакомиться с рекомендациями медиков имеют возможность все желающие.

«У нас есть группы в WhatsApp, Telegram и ВКонтакте, - отметила София Ахметова. - Как только появится ролик с сегодняшней лекции, мы сразу же разошлем его по всем соцсетям и мессенджерам, чтобы те, кто не смог прийти лично, смогли дома ознакомиться с полезной информацией».

Преподаватель ПсковГУ Наталья Иванова рассказала присутствующим о том, как безопасно подобрать лекарственные средства, какие побочные эффекты и как они могут проявиться у конкретного человека, какие подходы существуют при назначении лекарств лицам пожилого возраста.

«Особенно сейчас, в период пандемии, участились случаи использования лекарств людьми без рекомендаций врача, - поделилась эксперт. - Хочу напомнить, что у лекарств есть не только хорошие, но и побочные эффекты. Собравшиеся относятся к контингенту пожилых людей, поэтому у них бывает одновременно несколько заболеваний, в связи с этим приходится принимать сочетание лекарств. Если их принимать неправильно, то могут начаться осложнения».

Особо специалист подчеркнула, что врачебное сообщество заботится о пожилых гражданах: есть много разработанных критериев правильности назначения лекарств этой категории людей. Например, критерий Бирса – это стоп-старт-терапия. Стоп-терапия – это критерии отбора лекарств, которые опасно назначать в пожилом возрасте. Старт-терапия – это абсолютно доказанные безвредные эффективные лекарства, которые рекомендованы в схемах лечения органов систем для пожилых людей.

Сергей Белявский в своем сообщении поделился информацией о сосудистых катастрофах, которые являются причинами таких опасных заболеваний, как инфаркт и инсульт. Он рассказал, когда возникают эти заболевания, каковы факторы риска, как можно узнать, что произошла та или иная катастрофа, и как себя вести в такой ситуации.

«Как предотвратить проблему? Все очень просто: здоровый образ жизни, - поделился специалист. - Это культура питания, культура физнагрузки, культура труда и отдыха, это определенный стиль жизни. Люди с уже имеющейся гипертонической болезнью, с нарушением углеводно-жирового обмена должны обязательно наблюдаться у врача. Если мы говорим о нарушениях углеводно-жирового обмена, то прежде всего это определенное отношение к питанию: должны преобладать нежирные продукты, овощи, фрукты, нежирное мясо и т. п.».

Сергей Белявский подчеркнул: если сосудистая катастрофа произошла, после окончания лечения в стационаре обязательно нужно ежедневно принимать определенные препараты. А тем, кто чувствует себя совершенно здоровым, необходимо проходить диспансеризацию и прививаться от COVID-19, считает эксперт.

«Если у человека одна болезнь – это полбеды. Если в это время случится две болезни - это уже настоящая беда, - пояснил начальник госпиталя. - Худшим сценарием может быть сочетание COVID-19 и произошедшей в это время сосудистой катастрофы».

В завершение мероприятия волонтер-медик Марк Прокофьев провел для собравшихся мастер-класс «Базовая сердечно-легочная реанимация».

У ПсковГУ заключено трехстороннее соглашение между университетом, Псковской областной библиотекой и региональным отделением Союза пенсионеров.

В рамках соглашения преподаватели вуза могут предложить свои интересные темы и мастер-классы для мероприятий. В дальнейшем их подготовкой занимается Центр просветительских программ и проектов ПсковГУ. В настоящее время в связи с ограничительными мерами часть мероприятий проводится в формате онлайн или видеолекций.