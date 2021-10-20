В ночь с 20 на 21 октября максимума активности достигнет метеорный поток Ориониды
В ночь с 20 на 21 октября максимума активности достигнет метеорный поток Ориониды, сообщает группа «ВКонтакте» «Наблюдательная астрономия».
Метеорный поток Ориониды образуется из шлейфа от кометы Галлея, который Земля пересекает дважды в год. Частицы влетают в атмосферу на скорости около 66 км/с и сгорают на высоте в 100–120 км над Землей.
На небе можно будет увидеть более 20 метеоров в час, однако наблюдению может помешать облачность или слишком яркая Луна.
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