В ночь с 20 на 21 октября максимума активности достигнет метеорный поток Ориониды

12:48, 20 октября 2021, ПАИ

В ночь с 20 на 21 октября максимума активности достигнет метеорный поток Ориониды, сообщает группа «ВКонтакте» «Наблюдательная астрономия».

Метеорный поток Ориониды образуется из шлейфа от кометы Галлея, который Земля пересекает дважды в год. Частицы влетают в атмосферу на скорости около 66 км/с и сгорают на высоте в 100–120 км над Землей.

На небе можно будет увидеть более 20 метеоров в час, однако наблюдению может помешать облачность или слишком яркая Луна.