В России ожидается всплеск заболеваемости туберкулезом

12:49, 20 октября 2021, ПАИ

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Увеличение заболеваемости туберкулезом ожидается в 2021 году из-за отмены профилактических осмотров на фоне пандемии коронавируса, заявила главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева, сообщает РИА Новости.

«По нашим данным, примерно 12% больных туберкулезом не были выявлены... Это значит, что в 2021 году мы ожидаем увеличения заболеваемости, причём увеличения заболеваемости запущенными формами, заразными формами», – рассказала специалист на конференции «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты».

Она обратила внимание на то, что на ранней стадии туберкулез не заразен, однако если больной приходит уже с жалобами, то, как правило, он уже заразен и мог передать болезнь другим людям. Также Васильева отметила, что в связи с ростом заболеваемости туберкулезом может увеличиться и смертность от него.