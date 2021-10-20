Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России ожидается всплеск заболеваемости туберкулезом

Увеличение заболеваемости туберкулезом ожидается в 2021 году из-за отмены профилактических осмотров на фоне пандемии коронавируса, заявила главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева, сообщает РИА Новости.

«По нашим данным, примерно 12% больных туберкулезом не были выявлены... Это значит, что в 2021 году мы ожидаем увеличения заболеваемости, причём увеличения заболеваемости запущенными формами, заразными формами», – рассказала специалист на конференции «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты».

Она обратила внимание на то, что на ранней стадии туберкулез не заразен, однако если больной приходит уже с жалобами, то, как правило, он уже заразен и мог передать болезнь другим людям. Также Васильева отметила, что в связи с ростом заболеваемости туберкулезом может увеличиться и смертность от него.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

20 октября 2021

Справочную службу 053 выдвинули на премию «Народное признание – 2021»
20 октября 2021

Псковичи могут поддержать проект псковского завода «Титан-Полимер» в финале международной премии
20 октября 2021

Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы
20 октября 2021

Актуальное расписание пунктов вакцинации в Великих Луках
20 октября 2021

Видео: USB-кабели для всего мира производит псковский завод
20 октября 2021

Пользователи Instagram смогут публиковать посты с компьютера
20 октября 2021

В Москве могут ввести краткосрочный локдаун с 30 октября
20 октября 2021

Псковские тепловые сети рассказали об удивительном ремонте в Крестах

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...