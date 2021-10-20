Псковичей приглашают на вакцинацию от коронавируса и гриппа

13:11, 20 октября 2021, ПАИ

Псковичей приглашают на вакцинацию от коронавируса и гриппа, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Вакцинироваться можно в прививочных кабинетах Псковской городской поликлиники по адресам: улица Кузнецкая, 19, улица Коммунальная, 23 и улица Индустриальная, 8. Вакцинация проводится по предварительной записи или в порядке очереди. Записаться можно по телефону: 299-028.

В Пскове и Псковском районе также работают пять прививочных пунктов в торговых и спортивных центрах: в ТЦ «Акваполис» (с 10:00 до 15:00), в ТЦ «Фьорд Плаза» (с 10:00 до 20:00), в СК «Ледовый дворец» (с 8:00 до 18:00). Пункт в ТЦ «Империал» открыт с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, в воскресенье - с 10:00 до 15:00. В СРЦ «Простория» поставить прививку можно с 8:00 до 16:00 в будние дни и с 9:00 до 16:00 в выходные. Вакцинация в пунктах проводится бесплатно в порядке живой очереди.

До 31 октября продолжает свою работу мобильный ФАП на улице Труда, 37а, на площадке магазина «Семейный магнит». Привиться можно в порядке живой очереди ежедневно с 9:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Важно соблюдать 30-дневный интервал между вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и вакцинацией против гриппа.

Администрация города Пскова призывает псковичей позаботиться о своем здоровье и о здоровье близких и пройти вакцинацию.