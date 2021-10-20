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Общество

Псковичи могут поддержать проект псковского завода «Титан-Полимер» в финале международной премии

Проект «Экосуббота» псковского завода «Титан-Полимер» вошел в число финалистов направления «Бизнес» международной премии «Мы вместе». Всего на это направление было подано 2664 заявки.

Заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан» Алина Рыбина отметила, что бизнес не может существовать вне общества.

«И ответственное предприятие, которое планирует свою деятельность на долгие годы вперед, обязано не только соответствовать современным экологическим требованиям, но само предлагать конкретные решения для снижения нагрузки на природу. Причем такие проекты важно реализовывать как на самом предприятии, так и за его пределами, помогая людям формировать экологические привычки», – подчеркнула Алина Рыбина.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится в целях развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В рамках премии выделены четыре направления: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа», We are together.

Финалистам предстоит пройти через народное голосование и заочную оценку экспертов жюри. Народное голосование продлится до 5 ноября. Поддержать проект «Экосуббота» можно, проголосовав за него здесь.

Победителей премии объявят на международном форуме гражданского участия, который пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве 2 – 5 декабря 2021 года. По традиции премию победителям вручит президент России Владимир Путин.

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