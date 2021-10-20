Региональные бренды могут поддержать псковичи на национальном конкурсе

13:22, 20 октября 2021, ПАИ

Семь торговых марок производителей Псковской области принимают участие во втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Это «Столбушенский сбитень», «Старобуригские вяленые огурцы», «Псковский иван-чай », «Псковские заедки», «Псковские кокоры», «Печерский пряник» и «Изборская черная соль». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего в конкурсе участвует более 700 продуктов из 84 регионов России. Победитель будет определен путем открытого голосования, которое продлится с 20 октября по 7 ноября. Каждый житель страны может отдать свой голос на официальном сайте конкурса, поддержав три любимых продукта и свой регион. Тройка лучших в «народной» номинации будет определена большинством голосов. Всего по итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях.

Среди участников конкурса есть как старинные блюда, история которых насчитывает несколько веков, так и относительно молодые и перспективные бренды, созданные или возрожденные фермерами в последнее десятилетие. Для производителей конкурс не только открывает широкие возможности по продвижению продукта, но и позволяет расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации сбыта. На это направлена специальная образовательная программа, включающая наиболее важные для аграриев вопросы: бизнес-планирование, сотрудничество с магазинами, маркетплейсами и ресторанами, использование инструментов господдержки, развитие агротуризма и другие темы.

«Рассказать людям о продуктах и их истории, познакомить с небольшими хозяйствами, которые производят необычную и качественную продукцию, помочь фермерам в ее продвижении и сбыте — это и есть главная задача «Вкусов России». Мы видим, как конкурс стимулирует предпринимателей расти, помогает развитию агротуризма и в целом сельских территорий. Уверен, что в этом году он пройдет не менее успешно, чем в прошлом, и позволит миллионам россиян больше узнать о разнообразной кухне регионов нашей страны», — отметил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В прошлом году участие в народном голосовании конкурса приняли свыше 1 миллиона россиян. Они определили трех фаворитов среди почти 500 брендов. Победителями в номинации «Нас выбирают» стали бурятские буузы, сыры Подмосковья и дагестанская баранина.

Организатором Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» является Министерство сельского хозяйства РФ. Конкурс был создан для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Представить региональные бренды на конкурсе могли сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК.