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Общество

Региональные бренды могут поддержать псковичи на национальном конкурсе

Семь торговых марок производителей Псковской области принимают участие во втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Это «Столбушенский сбитень», «Старобуригские вяленые огурцы», «Псковский иван-чай», «Псковские заедки», «Псковские кокоры», «Печерский пряник» и «Изборская черная соль». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего в конкурсе участвует более 700 продуктов из 84 регионов России. Победитель будет определен путем открытого голосования, которое продлится с 20 октября по 7 ноября. Каждый житель страны может отдать свой голос на официальном сайте конкурса, поддержав три любимых продукта и свой регион. Тройка лучших в «народной» номинации будет определена большинством голосов. Всего по итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях.

Среди участников конкурса есть как старинные блюда, история которых насчитывает несколько веков, так и относительно молодые и перспективные бренды, созданные или возрожденные фермерами в последнее десятилетие. Для производителей конкурс не только открывает широкие возможности по продвижению продукта, но и позволяет расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации сбыта. На это направлена специальная образовательная программа, включающая наиболее важные для аграриев вопросы: бизнес-планирование, сотрудничество с магазинами, маркетплейсами и ресторанами, использование инструментов господдержки, развитие агротуризма и другие темы.

«Рассказать людям о продуктах и их истории, познакомить с небольшими хозяйствами, которые производят необычную и качественную продукцию, помочь фермерам в ее продвижении и сбыте — это и есть главная задача «Вкусов России». Мы видим, как конкурс стимулирует предпринимателей расти, помогает развитию агротуризма и в целом сельских территорий. Уверен, что в этом году он пройдет не менее успешно, чем в прошлом, и позволит миллионам россиян больше узнать о разнообразной кухне регионов нашей страны», — отметил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В прошлом году участие в народном голосовании конкурса приняли свыше 1 миллиона россиян. Они определили трех фаворитов среди почти 500 брендов. Победителями в номинации «Нас выбирают» стали бурятские буузы, сыры Подмосковья и дагестанская баранина.

Организатором Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» является Министерство сельского хозяйства РФ. Конкурс был создан для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Представить региональные бренды на конкурсе могли сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК.

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